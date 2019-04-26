После матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) "СЭ" хотел получить комментарий самого Массимо Карреры, но итальянец не стал отвечать на вопросы. Мы решили позвонить его товарищу – Марко Трабукки.

– Марко, как Массимо отреагировал на сегодняшний шок в Туле?

– Что случилось? Я в Сан-Франсиско, ничего не знаю. Что я упустил?

– "Спартак" проиграл в Туле – 0:3. Как думаете, если тренеру поступит предложение вернуться, он готов к такому разговору?

– Однозначно – да. Поймите, когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

– Что тут удивительного?

– Это практика, которая не принята в европейском профессиональном футболе, где многочисленные уволенные специалисты спокойно получают оклад ежемесячно, но не одним платежом, не единовременно. Поэтому могу, зная Массимо, сказать так – если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно.

– А если смотреть не на вариант форс-мажора, а на перспективу?

– Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в "Спартак", но при определенных изменениях в менеджменте первой команды (Сергей Егоров)

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