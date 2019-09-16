Каррера дал характеристику Глушакову как человеку и игроку

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова с точки зрения поведения. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Оцените Глушакова как футболиста.

— Это добротный игрок.

— В мире много добротных футболистов. Можно ли сказать, что он способен делать разницу?

— Могу делать выводы только за тот период, когда я его знал. Глушаков добротный футболист. На его позиции есть игроки лучше и есть хуже.

— Что за человек Денис Глушаков?

— Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность.

— Что вы поняли?

— Что это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам.

— То, как Глушаков провел чемпионский сезон, стало для вас неожиданностью?

— В тот сезон все ребята превзошли свои способности. Глушаков был важен, как и все остальные. У него истекал срок действия контракта, и тогда я одобрил продление. Это был важный для «Спартака» игрок.

— Одобрили трехлетний контракт? По факту это пенсия для футболиста.

— Нет, я дал добро, чтобы продлили контракт. Но никто не сказал, что он на три года. Иначе я бы повел себя по-другому. Такому игроку можно было предложить «1+1», чтобы у него было больше мотивации.

(Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь