Каррера больше не смотрит чемпионат России
13 февраля 2020, 21:15
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас работает в греческом АЕКе, признался, что теперь у него нет времени следить за чемпионатом России.
— Главными целями АЕК являются победа в Кубке страны и попадание в еврокубки.
— Прямо как у нынешнего «Спартака».
— На данный момент не слежу за чемпионатом России, так что не могу ничего сказать по этому поводу.
— То есть, на вопрос, как вам «Спартак», ответа не ждать? В команде снова новый тренер — теперь иностранец.
— К сожалению, мне не удается смотреть матчи, поэтому не буду судить. Могу только пожелать удачи. (Дмитрий Зеленов)
Полностью интервью Массимо Карреры — в ближайшее время в «СЭ»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...