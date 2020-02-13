Каррера больше не смотрит чемпионат России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас работает в греческом АЕКе, признался, что теперь у него нет времени следить за чемпионатом России.

— Главными целями АЕК являются победа в Кубке страны и попадание в еврокубки.

— Прямо как у нынешнего «Спартака».

— На данный момент не слежу за чемпионатом России, так что не могу ничего сказать по этому поводу.

— То есть, на вопрос, как вам «Спартак», ответа не ждать? В команде снова новый тренер — теперь иностранец.

— К сожалению, мне не удается смотреть матчи, поэтому не буду судить. Могу только пожелать удачи. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Массимо Карреры — в ближайшее время в «СЭ»