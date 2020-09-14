«Карпов должен был получить красную». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство в дерби

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1). В частности, он отметил, что уже на первой минуте нужно было удалять Вадима Карпова.

— На 1-й минуте Карпов на входе в штрафную сбил Ларссона, за что получил желтую карточку. Однако футболисты «Спартака» апеллировали, мол, нужно удалять защитника. Что думаете об этом эпизоде?

— Нарушение бесспорное. По логике, если бы Ларссон упал сразу, то без сомнения арбитр должен был показать красную. Но, обратите внимание, швед делает еще два шага по инерции. Он чуть-чуть потерял скорость и начал заваливаться. Однако это не имеет значения, судья мог продолжить игру, а через три-четыре секунды вернуться к моменту и назначить штрафной удар. Но Карасев на это не пошел, сразу свистнул. Ясно, что там фол, вопрос только желтая карточка или красная.

Подстраховать Карпова партнер вроде не успевал. Думаю, что это все-таки красная.

Хотя Ларссон дезориентировал арбитра тем, что не упал сразу. Что ты держишься на ногах? Падай! А он же еще делает два с половиной шага. И судья виноват, дай ему пройти дальше!

— Бурное обсуждение вызвал третий гол ЦСКА. В начале эпизода мяч попал в руку Ивана Облякова, но Карасев не остановил встречу. Стоило ли зачитывать этот гол?

— Для начала: сыграл он рукой или мяч просто попал в руку? Нет, не играл. Меня ФИФА удивляет тем, что почти каждую неделю меняются правила. Болельщики с ума сойти могут. Ровно полгода назад действовало положение, согласно которому любое касание рукой нападающим требует остановки матча и штрафного в пользу обороны. А до начала чемпионата пришли новые вводные: если атакующий коснулся мяча, извлек выгоду и забил, то мяч засчитывать нельзя. Обратите внимание, что речь идет о касании, а не об игре рукой.

Теперь второе: если после игры рукой прошла атака, которая позволила забить гол партнеру, то мяч тоже нельзя засчитывать. Но там есть запись: если матч продолжился и не было умышленной игры рукой, а просто касание, то встречу следует продолжать, и если случится гол после нескольких передач, его следует засчитывать.

В моменте с Обляковым произошло то, что здесь описано. Я понимаю болельщиков и даже специалистов, которые не знают про новые поправки. Обляков мяч рукой не амортизировал, такого не было. Случился отскок, мяч коснулся руки. Но он не изменил направление, не ушел куда-то в сторону, поэтому здесь мы просто определяем это как касание мяча. Потом последовало четыре передачи, а уже после — гол. Так что этот мяч, согласно нововведениям, следует засчитывать.

Хотя людей и специалистов запутали конкретно. Надо сделать просто: касание мяча рукой — остановка игры. Тогда бы мы сейчас просто рассуждали, коснулся мяч или нет. А сейчас какая-то многоступенчатая система. (Сергей Федоров)