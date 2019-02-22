Карпин станет водителем автобуса

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на один день станет водителем клубного автобуса и вечером будет разъезжать по улицам одноименного города, сообщает пресс-служба российской команды.

50-летний российский специалист раздаст пассажирам бесплатные билеты на ответный матч в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара".

Напомним, что встреча пройдет 24 февраля, начало – в 19.00 (мск).

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Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с "Краснодаром"!



Ищите сегодня вечером новый клубный автобус "Ростова" на улицах нашего города и не стесняйтесь заглядывать в салон 😜 pic.twitter.com/ZAwZhvm8rN – Football Club Rostov (@rostovfc) 22 февраля 2019 г.



