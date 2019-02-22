11:15 | Футбол — РПЛ

Карпин станет водителем автобуса

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на один день станет водителем клубного автобуса и вечером будет разъезжать по улицам одноименного города, сообщает пресс-служба российской команды.

50-летний российский специалист раздаст пассажирам бесплатные билеты на ответный матч в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара".

Напомним, что встреча пройдет 24 февраля, начало – в 19.00 (мск).

Ростов - Краснодар


 

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