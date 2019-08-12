Карпин считает, что "Ростов" недобрал очков в матчах со "Спартаком" и "Уралом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда находится на правильном месте в турнирной таблице РПЛ.

"Ростов" занимает второе место с 11 очками в турнирной таблице РПЛ после 5 туров. "Крылья Советов" – 14-я строчка и 3 балла.

– Грех жаловаться, наверное, недобрали 2 очка из-за ничьих с "Уралом" (2:2) и со "Спартаком" (2:2). Команда играет в другой футбол, нужно время. Предсезонки почти не было. Многие проблемы нужно решать по ходу сезона. С чем связан переход на другую игру? Прежде всего, да, это связано с тем, что тогда наигрывалась одна тактика. Игроки пришли в разном состоянии, мы бы не успели быстро все поменять. Философию игры не следовало менять. Весной многие футболисты не понимали простых требований в быту. Решились на такой шаг.

Пять матчей не меняем состав. Хотелось, чтобы команда сыграла как можно больше в одинаковом сочетании, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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