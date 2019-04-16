Карпин рассказал о самой запоминающейся установке в карьере

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, который ранее был игроком и тренером "Спартака", сказал, что самую запоминающуюся установку в его карьере произнес Олег Романцев.

– Какая самая запоминающаяся установка в вашей игровой карьере?

– Перед матчем с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в Кубке чемпионов, когда "Спартак" весной 1991 года победил – 3:1. Олег Иванович (Романцев. – Прим. "СЭ") произнес: "Поезд уже, можно сказать, ушел, но попробуйте в него запрыгнуть". Вот и вся установка. Мы запрыгнули. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.