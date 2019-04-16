Карпин рассказал о самой запоминающейся установке в карьере

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, который ранее был игроком и тренером "Спартака", сказал, что самую запоминающуюся установку в его карьере произнес Олег Романцев.
– Какая самая запоминающаяся установка в вашей игровой карьере?
– Перед матчем с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в Кубке чемпионов, когда "Спартак" весной 1991 года победил – 3:1. Олег Иванович (Романцев. – Прим. "СЭ") произнес: "Поезд уже, можно сказать, ушел, но попробуйте в него запрыгнуть". Вот и вся установка. Мы запрыгнули. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Валерия Карпина - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-glavnogo-trenera-rostova-valeriya-karpina-o-pobede-nad-spartakom-i-igre-krasno-belyh-1535161
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