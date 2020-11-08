Карпин объяснил, почему с ЦСКА у «Ростова» не играют Мамаев, Норманн и Байрамян
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил готовность команды к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
— С тактической точки зрения к какому сопернику готовиться сложнее: к «Спартаку» или к ЦСКА?
— Определенные сложности есть при подготовке к любому сопернику. ЦСКА играл в три центральных защитника, в последнее время играет в четыре: 4-2-3-1, 4-4-2 . Могут изменить, с этой точки зрения чуть сложнее, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
— Сегодня нет в составе Мамаева и Козлова, с чем связано?
— С травмами.
— Надолго выпали?
— Будем надеяться, что после паузы на сборные уже восстановятся.
— Что касается Норманна и Байрамяна, какая ситуация?
— То же самое. Думаем, что после паузы на сборные вернутся, посмотрим, как восстановление будет проходить, но надежда такая есть.
— Перед последним матчем с ЦСКА в Москве был знаменитый спор ваш с Шомуродовым и Байрамяном, есть ли сейчас какие-либо актуальные споры в команде?
— С кем?
— С кем-нибудь...
— Если брать ту игру, из той команды, что играла тогда сегодня на поле один Глебов, пока еще спорить не с кем.
— С новичками споров нет?
— Пока новички пусть для начала выйдут на поле и сыграют против этой команды хоть раз, рано говорить о спорах.