21:03 14 апреля | Футбол — РПЛ

Карпин повторил достижение Слуцкого

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.

В воскресенье дончане победили на своем поле со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ, в первом круге взяли верх в Москве за счет гола Зуева (1:0).

В последний раз двойную победу над красно-белыми в одном чемпионате оформил Леонид Слуцкий, который в сезоне-2015/16 вместе с ЦСКА так же нанес "Спартаку" два поражения с минимальным перевесом – 2:1 и 1:0 (Алексей Мороз)

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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