Карпин понимает, как играет "Спартак". Но не расскажет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 23-го тура РПЛ (2:1). По словам специалиста, он понимает, в какой футбол играет его бывшая команда.

– Вы сказали, что "Спартак" выглядит не так, как при Каррере. При этом в понедельник ваш коллега и бывший партнер по сборной России Игорь Шалимов на live-эфире в "СЭ" заметил, что не понимает, как сейчас играют красно-белые. А вы понимаете?

– Да. Причем нельзя сказать, что "Спартак" всегда одинаков – в матчах с "Ахматом" и ЦСКА футбол москвичей оказался совершенно разным.

– Но что же у "Спартака" главное?

– Мне зачем объяснять? Главное – довести это до своих футболистов, а не оглашать на всю страну. Подобное – работа аналитиков, блогеров. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Карпина - скоро в "СЭ"