Карпин не стал подводить итоги сезона после матча с "Ахматом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча заключительного тура российской премьер-лиги с "Ахматом" отметил, что игра была между равными соперниками.

– Матч равных соперников. Могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Возможны были все три варианта. Сыграли достаточно надежно в обороне. В первом тайме был только один удар в створ наших ворот, после которого и был забит гол. Во втором тайме также был один момент, когда соперники попали в штангу. Навскидку, больше ничего не вспомню. Ну а в атаке нам забить не удалось. Анализировать еще что-либо пока смысла нет.

– Каков итог сезона?

– Итоги будем подводить не сейчас. За 5 туров до конца чемпионата обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача. В кубке страны можно гордится пройденным путем, который прошли. Будем продолжать работать, анализировать, и постараться не повторять свои ошибки.

– Кто покинет команду, кроме Калачева?

– Кто уйдет, кто придет, будет видно. Пока не готов озвучивать.

После этой победы грозненцы набрали 42 очка и поднялись на восьмую строчку, на счету ростовчан – 41 набранный балл по итогам чемпионата и девятое место в таблице.

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