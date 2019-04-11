Карпин назвал три вещи, которые поменял бы в российском футболе

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что изменил бы в российском футболе доступность попадания на стадион, распределение денег на развитие детского футбола и лимит на легионеров.

- Три вещи, которые я изменил бы в российском футболе? Прежде всего, доступность попадания на стадион, - приводит слова Карпина журнал "Нация". - Я не знаю, в чем проблема - в цене, в том, что проверяют, не пускают… Не знаю. Нужна доступность на стадион.

Так, что бы еще изменил, да? Кроме лимита? Большую часть денег, которая крутится в профессиональном футболе, отправил бы на развитие детского футбола. Два есть. Третье? Все-таки лимит на легионеров. Ну, никак без него. Пока российские футболисты знают, что точно попадут в состав, без особого напряга, ничего не изменится здесь.

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря 2017 года. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Следующий матч они проведут дома против "Спартака".

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