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Карпин настроен решительно на матч «Ростова» с «Зенитом»

17 октября 2019, 09:54
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В преддверии матча 13-го тура «Зенит» — «Ростов» ростовский клуб поделился в официальном Twitter поделился фотографиями с тренировок главного тренера команды Валерия Карпина.

После 12 туров «Ростов» набрал 26 очков, cтолько же у — «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита». По дополнительным показателям ростовский клуб занимает второе место.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 19 октября в 19.00 по московскому времени.

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