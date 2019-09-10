Карп объяснил, за счет чего «Уфа» удачно играет на своем поле в РПЛ
10 сентября 2019, 15:52
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал, за счет чего его клуб одержал домашние победы над «Ростовом» (2:0) и «Зенитом» (1:0) в РПЛ.
— На матч с «Ростовом» мы вышли заряженные на 200 процентов, — цитирует пресс-служба клуба Карпа. — Мы у них выиграли практически всю борьбу в центре поля, в атаке. Мы были как единое целое. И наконец-то нам удалось обыграть «Зенит». Эта победа для всех наших болельщиков. Благодаря им, мы добиваемся таких исторических побед.
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http://www.fcufa.pro/component/k2/ketelin-karp-mojo-serdtse-svobodno