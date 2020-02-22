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Кардозу будет играть в «Тамбове» под 7-м номером

08:22
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Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу на правах аренды пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Трудовое соглашение с португальским футболистом рассчитано сроком до конца текущего сезона. Выступать за новую команду Кардозу будет под 7-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

С москвичами Кардозу подписал контракт в 2018 году. В текущем сезоне РПЛ 25-летний португалец сыграл 6 матчей и забил 1 гол в ворота тульского «Арсенала». Всего за бело-голубых Кардозу сыграл 23 матча и отметился 4 мячами.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4137-Kardozu--pervyj-portugalec-v-Tambove.html

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