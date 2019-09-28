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Караваев не стал комментировать игру «Зенита» в атаке в матче с «Локомотивом»

28 сентября 2019, 22:19

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России отказался комментировать неудачную игру команды в атаке, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

— Обидно: забили гол, но его отменили, — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита». — Ничего не поделаешь — это правила игры. Остается только работать и показывать свой футбол в следующих играх.

Беззубая игра «Зенита» в атаке? Мне тяжело сказать: разберем игру с командой и будем думать.

«Локомотив» перехватил инициативу? Сложно сказать. Нужно посмотреть игру, проанализировать ошибки и двигаться дальше.

Локомотив — Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-28-vyacheslav-karavaev-nuzhno-proanalizirovat-oshibki-i-dvigatsya-dalshe.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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