Карасев рассказал, как судьи готовятся к матчам и добираются до стадиона

Арбитр российской премьер-лиги Сергей Карасев рассказал, как судьи готовятся к матчам и как они добираются до стадиона.

— Сегодня развею один из стереотипов о судье. Многие думают: мы получаем смску за час до матча, садимся на такси и едем на стадион, — написал Карасев в Instagram. — Но все намного сложнее.

На тур РПЛ арбитров назначают во вторник-среду. На матч еврокубков примерно за 2-3 дня. Дальше идет подготовка. Есть специальные платформы с нарезками, как играют команды. Мы обязательно изучаем их стиль в обороне, в атаке, на стандартах. Смотрим, какие футболисты чаще фолят, от кого ждать подвоха, как ведут себя тренеры. И уже с этими знаниями летим на встречу. Обычно приезжаем за день до матча.

После заселения в отель мы проводим предматчевую разминку на стадионе. Если нет возможности, используем фитнес-зал отеля. В день игры — утреннее совещание, на которое отправляется резервный арбитр. Он согласует цвета команд и арбитров. Кстати, мой любимый — классический черный. И вот теперь можно заказывать такси. Нужно прибыть на арену часа за полтора, чтобы размяться и настроиться.