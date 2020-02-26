Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России. Центральную встречу между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Тихон Калугин.

На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать бригада в составе Евгения Турбина, Романа Усачева и Дмитрия Березнева. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Алексей Стипиди.

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Виталий Мешков, Антон Аверьянов, Арам Петросян; ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Валентин Мурашов.

ЦСКА — «Урал»: Павел Кукуян, Алексей Ширяев, Адлан Хатуев: ВАР — Николай Волошин, АВАР — Александр Богданов.

«Ахмат» — «Ростов»: Сергей Лапочкин, Егор Болховитин, Роман Милюченко; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Николай Еремин.

«Тамбов» — «Рубин»: Алексей Еськов, Алексей Лунев, Николай Богач; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Илья Елеференко.

«Краснодар» — «УФА»: Станислав Васильев, Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; ВАР — Алексей Матюнин, АВАР — Антон Кобзев.

«Сочи» — «Арсенал»: Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Рашид Абусуев; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Дмитрий Сафьян.