Карасев будет судить матч «Динамо» — «Спартак»
Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России. Центральную встречу между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Тихон Калугин.
На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать бригада в составе Евгения Турбина, Романа Усачева и Дмитрия Березнева. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Алексей Стипиди.
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Виталий Мешков, Антон Аверьянов, Арам Петросян; ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Валентин Мурашов.
ЦСКА — «Урал»: Павел Кукуян, Алексей Ширяев, Адлан Хатуев: ВАР — Николай Волошин, АВАР — Александр Богданов.
«Ахмат» — «Ростов»: Сергей Лапочкин, Егор Болховитин, Роман Милюченко; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Николай Еремин.
«Тамбов» — «Рубин»: Алексей Еськов, Алексей Лунев, Николай Богач; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Илья Елеференко.
«Краснодар» — «УФА»: Станислав Васильев, Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; ВАР — Алексей Матюнин, АВАР — Антон Кобзев.
«Сочи» — «Арсенал»: Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Рашид Абусуев; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Дмитрий Сафьян.
?? Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020