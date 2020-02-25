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Карадениз сделал символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

25 февраля 2020, 20:13
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Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз стал гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Он сделал символическое вбрасывание перед игрой.

— Всегда рады видеть в Казани, Гекдениз!- говорится в сообщении официального Twitter «Рубина».

40-летний турок выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также два раза стал обладателем Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1232346424240746497

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