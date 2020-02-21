Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко стал игроком «Оренбурга». 20-летний россиянин будет выступать в команде на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

Полузащитник Кирилл Капленко на правах аренды переходит в ФК «Оренбург»



?https://t.co/9Yl5Hg1PXc pic.twitter.com/jlcFjUHdeL — ФК Оренбург (@fcorenburg) February 21, 2020

Воспитанник белорусского футбола выступал за молодежные команды БАТЭ и «Краснодар». Потом он оказался в системе «Зенита». В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ.