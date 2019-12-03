Капитану «Ахмата» Иванову ошибочно показали желтую карточку. Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что «Ахмат» обратился в экспертно-судейскую комиссию в связи с инцидентом в матче 18-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

По мнению клуба из Грозного, главный арбитр встречи Игорь Панин допустил ошибку, показав желтую карточку полузащитнику грозненцев Олегу Иванову на 83-й минуте встречи.

Иванов вместе с одноклубником Роландом Гиголаевым участвовал в борьбе за мяч с игроком казанцев Хвичей Кварацхелией, который впоследствии оказался на газоне. Кварацхелия упал после контакта с Гиголаевым, Иванов же не коснулся грузинского полузащитника «Рубина». Несмотря на это, предупреждение было вынесено именно капитану «Ахмата».

— «Ахмат» написал письмо в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобраться в ситуации, по поводу того, что Иванову не следовало показывать желтую карточку, — сказал Егоров.

— Возможно ли, что Иванову отменят карточку до начала следующего тура? Он может пропустить матч с «Уфой» из-за этого предупреждения.

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что это не в моей юрисдикции. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр