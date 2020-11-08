«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров написал нецензурный стих о Дзюбе

Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стих про форварда петербуржцев Артема Дзюбу.

Известный исполнитель отреагировал на скандал с появлением в интернете интимного видео с футболистом.

В частности, в произведении Шнурова с нецензурной лексикой есть оборот «Капитан у нас, конечно, лих!» и такие строчки:

«Дзюба что ли?

Это просто гранд.

Он случайно сделал челендж мощный,

Капитанам остальных команд!»

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.