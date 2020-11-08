«Капитан у нас, конечно, лих!» Шнуров написал нецензурный стих о Дзюбе
8 ноября 2020, 18:14
Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал стих про форварда петербуржцев Артема Дзюбу.
Известный исполнитель отреагировал на скандал с появлением в интернете интимного видео с футболистом.
В частности, в произведении Шнурова с нецензурной лексикой есть оборот «Капитан у нас, конечно, лих!» и такие строчки:
«Дзюба что ли?
Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!»
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.