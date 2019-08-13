Капитан "Селтика": "Форрест заслуживает, чтобы за него предлагали хорошие деньги"

Капитан "Селтика" Скотт Браун заявил, что его не удивляют разговоры о возможном переходе полузащитника Джеймса Форреста в другой клуб. Ранее появилась информация, что "Зенит" может предложить за 28-летнего шотландца 12 миллионов фунтов стерлингов.

"Без сомнения, Джеймс заслуживает, чтобы на него обращали внимание. Чтобы за него предлагали хорошие деньги. Он отлично проявил себя, – приводит слова Брауна The Scottish Sun.

Конечно, очень приятно, когда клубы обращают внимание на нашего игрока и готовы предложить такие деньги. Мы не можем этого запретить. Но у Джеймса есть долгосрочный контракт с клубом. И пока он остается игроком "Селтика".

В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков.