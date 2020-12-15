РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Капитан сборной Узбекистана Ахмедов раскритиковал Юрана за слова о возрасте Урунова

15 декабря 2020, 16:09
Теги:

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов критично воспринял заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана.

Ранее российский специалист в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту.

На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

— Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет, — цитирует Ахмедова Sport24.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-12-15-kapitan-sbornoy-uzbekistana-otreagiroval-na-slova-yurana-o-tom-chto-urunov-na-4-5-let-starshe-vozrasta-po-pasportu

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир