Капитан сборной Узбекистана Ахмедов раскритиковал Юрана за слова о возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов критично воспринял заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана.

Ранее российский специалист в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту.

На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

— Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет, — цитирует Ахмедова Sport24.