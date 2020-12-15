Капитан сборной Узбекистана Ахмедов раскритиковал Юрана за слова о возрасте Урунова
Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов критично воспринял заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана.
Ранее российский специалист в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту.
На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.
— Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет, — цитирует Ахмедова Sport24.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-12-15-kapitan-sbornoy-uzbekistana-otreagiroval-na-slova-yurana-o-tom-chto-urunov-na-4-5-let-starshe-vozrasta-po-pasportu
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