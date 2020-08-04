Капитан «Рубина» Подберезкин не голосовал за Хвичу. Объяснение получилось неприличным

Капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин не проголосовал за своего одноклубника Хвичу Кварацхелию в анкете для голосования за лучшего молодого игрока Тинькофф РПЛ в сезоне-2019/20. Он объяснил в переписке с болельщиком, почему так сделал.

Журналист «Бизнес ONLINE» Владислав Зимагулов опубликовал скрин переписки, где футболист в резких выражениях заявил, что не проголосовал за Хвичу, так как за своих одноклубников голосовать нельзя. При этом в правилах говорилось только о том, что нельзя голосовать за себя.

Кварацхелия при этом все равно победил в голосовании. 19-летний грузин провел 27 матчей и забил 3 гола. Он получил первое место от 11 участников голосования.

Полузащитник стал одним из лидеров сезона по количеству обводок — 194, он уступил только Даниилу Лесовому из «Арсенала», который также претендовал на награду. В 29-м туре Кварацхелия показал лучший результат в лиге по успешным обводкам за матч — 15.

Лучшего молодого игрока выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.