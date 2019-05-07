Полузащитник "Енисея", капитан команды Егор Иванов​ рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок.

– Восстановление проходит нормально, все идет в плановом режиме, как и предполагалось. Прошло уже семь месяцев, думаю, через месяц-полтора смогу выйти на поле в официальном матче, потому что сейчас имеется большой риск. Спешить никуда не надо, была серьезная травма, две операции. Готовлюсь к тому, чтобы летом уже можно было выходить и играть, - цитирует футболиста официальная группа "Енисея" Вконтакте". - Я долгое время отсутствовал, сейчас мне надо тренироваться, можно сказать, в два раза больше, чтобы набрать форму. Поэтому на каждый выезд летаю с командой, поддерживаю ее морально и физически, ну и сам набираю кондиции.

26-летний Егор Иванов в текущем сезоне ни разу не сыграл из-за травмы. Повреждение он получил еще в стыковом матче против "Анжи" в прошлом сезоне. Всего за "Енисей" он провел 174 матча и забил восемь мячей при 22 голевых передачах.

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