«Каникулы». Кокорин опубликовал фото игроков «Сочи» из самолета
16 июля 2020, 17:40
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новый пост в Instagram.
— Каникулы, — написал форвард, выложив фото игроков «Сочи» из самолета.
Команда должна была 16 июля провести гостевой матч против «Тамбова». Однако в клубе произошла вспышка коронавируса, в результате чего матч был отменен. «Сочи» грозит техническое поражение — 0:3.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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