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Кангву-младшего признали лучшим молодым футболистом Замбии-2019

19 августа 2019, 18:09
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Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва признан лучшим молодым футболистом Замбии в 2019 году, сообщил тульский клуб в Twitter.

20-летний хавбек перешел в «Арсенал» в начале июля этого года, его контракт с «оружейниками» будет действовать до 30 июля 2021 года. За сборную Замбии футболист дебютировал 9 июня этого года, забив гол, сыграв в друх встречах. Пока на поле в составе тульского клуба в официальных матчах игрок не выходил.

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