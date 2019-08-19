Кангву-младшего признали лучшим молодым футболистом Замбии-2019

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва признан лучшим молодым футболистом Замбии в 2019 году, сообщил тульский клуб в Twitter.

20-летний хавбек перешел в «Арсенал» в начале июля этого года, его контракт с «оружейниками» будет действовать до 30 июля 2021 года. За сборную Замбии футболист дебютировал 9 июня этого года, забив гол, сыграв в друх встречах. Пока на поле в составе тульского клуба в официальных матчах игрок не выходил.