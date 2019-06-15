Калинин присоединился к "Динамо" на сборах

Новичок клуба Игорь Калинин прибыл в Австрию для прохождения сбора с командой, сообщает официальный Твиттер "Динамо".

Бело-голубые подписали с 23-летним защитником трехлетнее соглашение. По данным "СЭ", стоимость трансфера футболиста из "Рубина" обошлась "Динамо" в 500 тысяч евро.

В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.