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Калиниченко — про игру «Спартака»: «В общем и целом — бездарно...»

1 декабря 2019, 21:07
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко негативно оценил игру красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

— В общем и целом — бездарно... Плана на такое развитие событий не было. Джокерито пытался среагировать — мимо. В позиционной атаке вообще катастрофа, впрочем как и в быстрой. Проиграли по делу, ни одного момента, — написал Калиниченко в Twitter.

— Ожили, зайчата! И Дометико Тедеско реагирует моментально, красавец! Так победим, — написал Калиниченко в начале второго тайма.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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