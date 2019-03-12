Календарь РПЛ на остаток сезона будет утвержден после 15 марта

Точный календарь на остаток сезона-2018/19 премьер-лиги будет опубликован во время паузы в чемпионате на игры сборных, сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

– В период сбора национальной команды календарь будет представлен, – сказал Пышкин на пресс-конференции. – Последний тур известен, так как матчи проходят в одно время. Все остальное будет утверждено после жеребьевки Лиги Европы 15 марта, будет точное расписание до окончания 30-го тура. Проект структуры календаря на следующий сезон будет утвержден на следующем общем собрании. Мы предварительно будем знать, когда начнем, когда закончим, когда уйдем на зимнюю паузу. (Александр Рогулев)