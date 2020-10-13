РПЛ представила календарь чемпионата до конца 2020 года

В 15-м туре РПЛ в субботу, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
В 19-м туре РПЛ в среду, 16 декабря, пройдет матч «Зенит» — «Спартак». Начало — в 20.00 мск.
Заключительным матчем перед зимним перерывом станет игра «Тамбов» — «Урал» в пятницу, 18 декабря.
Ранее лига утвердила расписание четырех туров — с 11-го по 14-й — в октябре и ноябре между паузами на встречи сборных.
15-й тур
21 ноября (суббота)
14:00 «Краснодар» — «Тамбов»
16:30 «Ахмат» — «Зенит»
19:00 «Локомотив» — «Арсенал»
19:00 «Спартак» — «Динамо»
22 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Сочи»
16:30 «Ротор» — «Урал»
19:00 «Рубин» — «Ростов»
23 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» — «Химки»
24-26 ноября. 4-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
16-й тур
28 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» — «Зенит»
16:30 «Химки» — «Краснодар»
19:00 «Ростов» — «Динамо»
19:00 «Ахмат» — «Локомотив»
29 ноября (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Сочи»
14:00 «Уфа» — «Тамбов»
16:30 «Рубин» — ЦСКА
19:00 «Спартак» — «Ротор»
1-3 декабря. 5-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
17-й тур
5 декабря (суббота)
14:00 «Локомотив» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Тамбов»
19:00 «Зенит» — «Урал»
19:00 «Краснодар» — «Ротор»
6 декабря (воскресенье)
14:00 «Ростов» — «Уфа»
16:30 «Динамо» — «Арсенал»
19:00 ЦСКА — «Химки»
7 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» — «Ахмат»
8-10 декабря. 6-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы
18-й тур
11 декабря (пятница)
19:00 «Химки» — «Арсенал»
12 декабря (суббота)
14:00 «Ротор» — «Уфа»
16:30 «Сочи» — «Спартак»
19:00 «Зенит» — «Динамо»
13 декабря (воскресенье)
14:00 «Тамбов» — «Рубин»
16:30 «Краснодар» — «Локомотив»
19:00 «Ахмат» — «Ростов»
19:00 ЦСКА — «Урал»
19-й тур
16 декабря (среда)
18:00 «Ротор» — «Арсенал»
18:00 «Сочи» — «Динамо»
20:00 «Зенит» — «Спартак»
17 декабря (четверг)
18:00 «Химки» — «Локомотив»
18:00 «Краснодар» — «Уфа»
20:00 «Ахмат» — «Рубин»
20:00 «Ростов» — ЦСКА
18 декабря (пятница)
18:00 «Тамбов» — «Урал»