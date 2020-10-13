РПЛ представила календарь чемпионата до конца 2020 года

РПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата до конца 2020 года — с 15-го по 19-й тур в ноябре и декабре.

В 15-м туре РПЛ в субботу, 21 ноября, «Спартак» примет «Динамо». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

В 19-м туре РПЛ в среду, 16 декабря, пройдет матч «Зенит» — «Спартак». Начало — в 20.00 мск.

Заключительным матчем перед зимним перерывом станет игра «Тамбов» — «Урал» в пятницу, 18 декабря.

Ранее лига утвердила расписание четырех туров — с 11-го по 14-й — в октябре и ноябре между паузами на встречи сборных.

15-й тур

21 ноября (суббота)

14:00 «Краснодар» — «Тамбов»

16:30 «Ахмат» — «Зенит»

19:00 «Локомотив» — «Арсенал»

19:00 «Спартак» — «Динамо»

22 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Сочи»

16:30 «Ротор» — «Урал»

19:00 «Рубин» — «Ростов»

23 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» — «Химки»

24-26 ноября. 4-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» — «Зенит»

16:30 «Химки» — «Краснодар»

19:00 «Ростов» — «Динамо»

19:00 «Ахмат» — «Локомотив»

29 ноября (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Сочи»

14:00 «Уфа» — «Тамбов»

16:30 «Рубин» — ЦСКА

19:00 «Спартак» — «Ротор»

1-3 декабря. 5-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

17-й тур

5 декабря (суббота)

14:00 «Локомотив» — «Рубин»

16:30 «Спартак» — «Тамбов»

19:00 «Зенит» — «Урал»

19:00 «Краснодар» — «Ротор»

6 декабря (воскресенье)

14:00 «Ростов» — «Уфа»

16:30 «Динамо» — «Арсенал»

19:00 ЦСКА — «Химки»

7 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» — «Ахмат»

8-10 декабря. 6-й тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы

18-й тур

11 декабря (пятница)

19:00 «Химки» — «Арсенал»

12 декабря (суббота)

14:00 «Ротор» — «Уфа»

16:30 «Сочи» — «Спартак»

19:00 «Зенит» — «Динамо»

13 декабря (воскресенье)

14:00 «Тамбов» — «Рубин»

16:30 «Краснодар» — «Локомотив»

19:00 «Ахмат» — «Ростов»

19:00 ЦСКА — «Урал»

19-й тур

16 декабря (среда)

18:00 «Ротор» — «Арсенал»

18:00 «Сочи» — «Динамо»

20:00 «Зенит» — «Спартак»

17 декабря (четверг)

18:00 «Химки» — «Локомотив»

18:00 «Краснодар» — «Уфа»

20:00 «Ахмат» — «Рубин»

20:00 «Ростов» — ЦСКА

18 декабря (пятница)

18:00 «Тамбов» — «Урал»