Калачев хочет попробовать себя в тренерской профессии

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев после матча 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:0) заявил, что хочет попробовать себя в тренерской профессии. Эта встреча стала для 38-летнего хавбека прощальной в составе ростовчан.

- В памяти перелистываешь все страницы, связанные с футбольным клубом. А это более 10 лет, - сказал Калачев в эфире канала "Матч Премьер". - Мы много вместе прошли, выигрывали Кубок, боролись за чемпионство, но стали вторыми, играли в ЛЧ и ЛЕ. Это останется в моем сердце на всю жизнь. Сегодня для меня важный день.

Не отвлекали ли болельщики? Такие вещи только мотивируют. Я всегда чувствую поддержку болельщиков. Готовился к этому. Фанаты всегда мотивируют. Испытал непередаваемые чувства. Не удалось удержаться от слез. С возрастом я стал сентиментальным, но достойно держался. Болельщики хотели, чтобы я еще играл, но в жизни приходит такой момент.

Тренерская карьера? Я первый шаг сделал - пошел учиться и получил категорию. Это две разные профессии: игрок и тренер. Хочу попробовать понять, мое ли это. Тренерская профессия - это тяжелый труд. Очень много нужно работать. Хочу попробовать, а потом пойму, чем дальше заниматься.

Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007-й годы, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе дончан он выиграл Кубок России в сезоне-2013/14. В этом году Калачев провел 13 матчей за "Ростов" и не отметился результативными действиями.

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