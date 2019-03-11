Как выглядит поле в Туле прямо сейчас. Видео

Совместная комиссия РПЛ/РФС по допуску футбольных поле осмотрела газон стадиона "Арсенал" в Туле. Решение о том, можно ли играть в Туле, будет принято сегодня.

16 марта "Арсенал" на своем поле будет принимать "Енисей". В настоящее время на газоне стадиона есть проплешины.

Ранее комиссия перенесла игру 18-го тура РПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА (2:0) в Грозный из-за неудовлетворительного состояния газона. Ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России с "Оренбургом" (1:1) был также перенесен и прошел на стадионе "Арена Химки".

Поле стадиона в Туле. Сегодня должны решить, состоится ли здесь матч "Арсенал" - "Енисей" pic.twitter.com/PbcLYWww4Y – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

Проплешины на газоне в Туле pic.twitter.com/z5J5a46arL – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

По полю в Туле на каблуках pic.twitter.com/bmpM7p20j5 – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

Комиссия РПЛ осмотрела поле стадиона в Туле

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