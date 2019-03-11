13:00 11 марта | Футбол — РПЛ

Как выглядит поле в Туле прямо сейчас. Видео

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Совместная комиссия РПЛ/РФС по допуску футбольных поле осмотрела газон стадиона "Арсенал" в Туле. Решение о том, можно ли играть в Туле, будет принято сегодня.

16 марта "Арсенал" на своем поле будет принимать "Енисей". В настоящее время на газоне стадиона есть проплешины.

Ранее комиссия перенесла игру 18-го тура РПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА (2:0) в Грозный из-за неудовлетворительного состояния газона. Ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России с "Оренбургом" (1:1) был также перенесен и прошел на стадионе "Арена Химки".

Комиссия РПЛ осмотрела поле стадиона в Туле

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