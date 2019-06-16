Как выглядит поле стадиона "Спартака" после концерта. Фото

В пятницу, 14 июня, на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена" прошел концерт группы "Ленинград". Газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что это мероприятие нанесло существенный ущерб половине поля.
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко в интервью клубной пресс-службе заявил, что на газоне проводятся восстановительные мероприятия.
Придётся мне за вас @atamanenko @otkritiearena отдуваться... https://t.co/t0217utgN4 pic.twitter.com/74oB9FWWHP— Spartano (@FCSM_Alex) 16 июня 2019 г.
Напомним, 14 июля на стадионе "Открытие Арена" "Спартак" проведет матч против "Сочи" в рамках 1-го тура РПЛ-2019/20.
В "Спартаке" рассказали о состоянии газона на стадионе после концерта // Что случилось с полем стадиона "Спартака". Подробности
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