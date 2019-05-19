Как в "Ростове" провожали Калачева. Видео

"Ростов" в своем официальном Твиттере показал видео того, как команда и болельщики прощались с полузащитником Тимофеем Калачевым. 38-летний белорус провел последний матч в составе "Ростова", сыграв в 29-м туре с "Зенитом" (1:0).
Калачев играл за "Ростов" с 2006 по 2008 год и с 2010-го по настоящее время.
19 мая 2019 г.
Спасибо за все, Тимофей! pic.twitter.com/6CLuRh2KfB– Football Club Rostov (@rostovfc) 19 мая 2019 г.
Эмоции нашей раздевалки 💛💙#мыростов pic.twitter.com/T5sER8vtud– Football Club Rostov (@rostovfc) 19 мая 2019 г.
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