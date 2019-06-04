Как Семак сделал предложение в самолете. Вы только послушайте

В сети появилось видео, на котором главный тренер "Зенита" ​Сергей Семак сделал предложение своей супруге.

Ранее его жена Анна рассказала, как муж делал ей предложение на рейсе Санкт-Петербург – Милан.

В минувшем сезоне "Зенит" под руководством Семака досрочно стал чемпионом России 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

Семак сделал предложение жене в самолёте pic.twitter.com/yNoHiGcbIo — Никита Камышев (@SkifFc) 4 июня 2019 г.

Анна Семак рассказала о красивом предложении главного тренера "Зенита"

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