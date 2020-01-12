Как «Рубин» провел первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал
12 января 2020, 17:53
«Рубин» опубликовал на своем официальном Youtube-канале видео о том, как футболисты вышли из отпуска и проходили медосмотр.
С начала этого года казанскую команду возглавил Леонид Слуцкий. Завтра утром, 13 января у казанцев заплнирован вылет на тренировочный сбор в турецкую Анталью.
Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).
Первый выпуск в Новом году уже на нашем канале!— «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020
? Коротко том, как проходил традиционный зимний медосмотр, а также интервью Дениса Макарова и Юрия Дюпина — в свежем сюжете Rubin TV ?
??: https://t.co/WNQhYnZ3Ma pic.twitter.com/pyIByDYT5x
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