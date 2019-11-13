Как посадивший на кукурузное поле самолет Юсупов побывал на стадионе «Спартака»
Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии», болельщик красно-белых Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, 9 ноября вместе с женой впервые посетил стадион «Открытие Арена». Кроме того, он побывал в клубном музее и поздравил команду с победой.
Юсупов нанес символический удар по мячу в матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:0).
Напомним, 15 августа самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
? Добро пожаловать, Герой! Пилот Дамир Юсупов впервые на «Открытие Арене»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 13, 2019
?? Герой России Дамир Юсупов — болельщик московского «Спартака».
9 ноября он вместе с женой впервые посетил наш стадион, побывал в клубном музее и поздравил команду с победой!https://t.co/0nW0HbkfxJ