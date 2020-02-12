«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на пост нападающего Артема Дзюбы в Instagram.

Ранее футболист подколол Слуцкого, выложив кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты» и сравнив специалиста с полным космическим пиратом Весельчаком.

В ответ Слуцкий выложил кадр из другого мультфильма, в котором персонаж обрабатывает бревно с помощью инструмента. Подписана картинка так: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

— Слабовато, — прокомментировал эту картинку сам футболист.

«Не я начал эту войну». Слуцкий ответил Дзюбе на сравнение с Весельчаком У