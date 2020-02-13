Как Малком относится к расистским выпадам болельщиков? Рассказывает сам футболист

Нападающий «Зенита» Малком признался, что не обращает на одиночные расистские выпады болельщиков.

— Я всегда буду говорить правду, и в интервью я очень четко выражаюсь, — цитирует официальный сайт «Зенита» высказывания форварда из интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes. — Если будет какой-то расистский выпад, я не обращу внимания. Я приехал помогать «Зениту». Если один или два болельщика не хотят меня видеть, все равно не им решать, оставаться мне или нет. С моей точки зрения, это плохие люди, но я отношусь к этому спокойно.

Я очень сосредоточен на том, чего хочу — войти в историю клуба, забить много голов, завоевать титулы и войти в историю Лиги чемпионов. Петербург — по-настоящему европейский и прекрасный город, меня очень тепло приняли команда и ее болельщики. Я счастлив быть здесь.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.