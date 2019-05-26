Как "Краснодар" проводил Перейру и Каборе. Фото, Видео

Игроки "Краснодара" после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) торжественно проводили полузащитников Маурисио Перейру и Шарля Каборе, информирует официальный сайт клуба. Эта встреча стала последней для обоих футболистов.

Под кадры с лучшими моментами их игры, которые демонстрировались на медиаэкране, Перейра и Каборе в сопровождении партнеров по команде сделали круг почета по стадиону, а болельщики на заполненных до отказа трибунах, дружно поднявшись со своих мест, приветствовали игроков.

Футболисты обратились к болельщикам со словами признательности за теплую поддержку в течение всех этих лет.

В завершение церемонии генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг от имени всего коллектива клуба поблагодарил 33 и 77 номера команды за их многолетний труд, пожелал успехов в дальнейшей карьере и вручил памятные футболки с номерами, символизирующими количество официальных матчей, которые они провели в составе команды: 201 – Маурисио Перейре и 124 – Шарлю Каборе.