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Как коронавирус появился в «Динамо»? Версия президента РПЛ

3 августа 2020, 17:50
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как заболел динамовский футболист.

— Клубам надо требовательнее относиться к себе. Понятно, что это сложно. У всех есть семьи, жены, девушки, родители. Кто-то куда-то к ним едет. У Александра Валерьевича Дюкова была идея не до конца сезона посадить игроков на базы, а хотя бы на месяц. Но и это оказалось неосуществимым.

— Про «Динамо» рассказывали так — сначала там все было хорошо, а потом Москву открыли, и жены поехали на шопинг...

— Один игрок действительно заразился от жены, а потом они ездили на тренировки на одной машине. Вот и все, — сказал Прядкин. (Игорь Рабинер).

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/vizhu-chto-kluby-doveryayut-pryadkinu-prezident-rfs-o-glave-premer-ligi-1694754/

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