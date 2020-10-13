«Как говорит моя жена, я стал впечатлительный». Евсеев признался, что не сдержал слез при прощании с игроками «Уфы»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что не сдержал слез, когда прощался с командой. 44-летний специалист покинул клуб из столицы Башкирии 7 октября.

— Шамиль Газизов, объявляя игрокам об уходе из «Уфы», расплакался. У вас слезы навернулись?

— Да. Зашел в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, и вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас. А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли.

— На ком именно?

— Не помню. Это не имеет значения. Шел с левой стороны, а пошел бы с правой — и там случилось бы то же самое. Как говорит моя жена, я стал впечатлительный (Татьяна добавляет: «Да, сентиментальный. Раньше не так было!». — Прим. И.Р.). Полтора года мы с этими парнями были как единое целое, и это очень хорошее время. Такие решения всегда принимать тяжело... (Игорь Рабинер)

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