Как голосовал Валерий Карпин при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поставил на первое место полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Также в пятерку вошли: Мариу Фернандес (ЦСКА), Матиас Норманн («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Элдор Шомуродов («Ростов»).