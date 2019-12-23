Как голосовал Валерий Газзаев при определении лучшего игрока России
16:30
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Жирков, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»).
Выбор Валерия Газзаева. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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