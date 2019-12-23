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Как голосовал Валерий Газзаев при определении лучшего игрока России

16:30
Валерий Газзаев. Фото из личного архива Валерия Газзаева Выбор Валерия Газзаева. Фото "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото из личного архива Валерия Газзаева
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Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Жирков, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»).

Выбор Валерия Газзаева. Фото "СЭ"
Выбор Валерия Газзаева. Фото «СЭ»

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