Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России
15:30
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место форварда невского клуба, капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун, Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА).
Выбор Сергея Семака. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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