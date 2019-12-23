РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России

15:30
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Выбор Сергея Семака. Фото "СЭ"
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место форварда невского клуба, капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун, Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА).

Выбор Сергея Семака. Фото "СЭ"
Выбор Сергея Семака. Фото «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
69
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир