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Как голосовал Леонид Федун при определении лучшего игрока России

15:00
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ" Выбор Леонида Федуна. Фото "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Владелец «Спартака» Леонид Федун поставил на первое место капитана красно-белых, защитника сборной России Георгия Джикию. Также в пятерку вошли: Роман Зобнин, Самюэль Жиго (оба — «Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»).

Выбор Леонида Федуна. Фото "СЭ"
Выбор Леонида Федуна. Фото «СЭ»

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