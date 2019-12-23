Как голосовал Леонид Федун при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Владелец «Спартака» Леонид Федун поставил на первое место капитана красно-белых, защитника сборной России Георгия Джикию. Также в пятерку вошли: Роман Зобнин, Самюэль Жиго (оба — «Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»).