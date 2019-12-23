Как голосовал Леонид Федун при определении лучшего игрока России
15:00
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Владелец «Спартака» Леонид Федун поставил на первое место капитана красно-белых, защитника сборной России Георгия Джикию. Также в пятерку вошли: Роман Зобнин, Самюэль Жиго (оба — «Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Александр Максименко («Спартак»).
Выбор Леонида Федуна. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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