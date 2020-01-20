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Как Дзюба и Кокорин расслабляются после тренировок? Артем все показал

20 января 2020, 14:55
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем официальном Instagram опубликовал видео того, как он с другим нападающим петербургской команды Александром Кокориным соревнуется в бросании бутылок в мусорку.

В ходе зимних сборов петербуржцы проведут пять товарищеских матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).

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