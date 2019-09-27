Как Дженнаро Гаттузо отдыхает в одном из клубов Москвы
27 сентября 2019, 12:16
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, прилетевший в Москву, посетил один из ночных клубов столицы. Видео, как отдыхает 41-летний итальянец, появилось в сети.
Ранее сообщалось, что Гаттузо приехал в Москву, так как может возглавить один из российских клубов. По другой информации, он просто примет участие в телевизионной передаче и уедет.
Гаттузо тренировал «Милан» с 2017 до мая 2019 года. Команда заняла пятое место в серии А и не вышла в Лигу чемпионов.
Из Инстаграма ROYAL ARBAT pic.twitter.com/3BgUbocrva— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 27, 2019